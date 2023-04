Begleitet von einer kleinen Wirtschaftsdelegation ist Robert Habeck (Grüne) per Zug zu einem Überraschungsbesuch nach Kiew gereist. Ziel der Reise sei, »dass die Ukraine ein klares Zeichen kriegt, dass wir daran glauben, dass sie siegreich sein wird, dass sie wieder aufgebaut wird«, sagte Habeck laut Aufnahmen des ZDF. Es gebe ein Interesse Europas, »nicht nur in der Not zu unterstützen, sondern dass die Ukraine auch ein wirtschaftlich starker Partner in der Zukunft sein wird«, sagte Habeck.