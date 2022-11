Vier Fotografen fürs Kanzleramt

Dass Bundesministerien eigene Fotografinnen und Fotografen beschäftigten und sich nicht auf das Pressematerial unabhängiger Agenturen verlassen, ist nicht unüblich. Allerdings fällt die Praxis, ob und zu welchen Konditionen Fotografen angestellt werden, je Ministerium sehr unterschiedlich aus.

Beim Arbeitsministerium sind nach SPIEGEL-Informationen keine Fotografen angestellt. Das sei auch nicht in Planung, sagte ein Sprecher. Häufig fotografiere die Redaktion im Kommunikationsstab schlicht selbst. Nach Bedarf greife das Haus in unregelmäßigen Abständen auf freie Fotografen zurück. »Über die Jahre belaufen sich die addierten Auftragswerte auf weniger als 10.000 Euro«, so der Sprecher.