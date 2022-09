Deutschland sei Teil eines europäischen Energiesystems, sagte der Minister. »Das heißt, das, was in den europäischen Nachbarländern passiert oder eben nicht passiert, beeinflusst auch den deutschen Energiemarkt.« Habeck verwies dabei etwa auf die Trockenheit, die den Kraftwerksbetrieb in Teilen Europas weiter strapaziert habe.

Habeck hält an Atomausstieg fest

Damit die deutschen Atomkraftwerke weiterlaufen könnten, braucht es laut Habeck eine Gesetzesänderung. Die betroffenen AKW müssten ihre Produktion bis zum Jahresende nicht reduzieren, um danach in Reserve bleiben zu können. Einem dauerhaft längeren Betrieb der drei letzten verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland erteilte Habeck eine Absage. »Am Atomausstieg, wie er im Atomgesetz geregelt ist, halten wir fest«, sagte der Grünenpolitiker. »Neue Brennelemente werden nicht geladen und Mitte April 2023 ist auch für die Reserve Schluss.«