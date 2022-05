Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat dringlich für eine schnellere Umstellung der Energieerzeugung auf Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne geworben. »Wir dürfen den Blick auf den großen Horizont nicht verlieren«, sagte er im Bundestag in Berlin unter Verweis auf Prognosen der Weltwetterorganisation, wonach in den kommenden Jahren erstmals die 1,5-Grad-Marke überschritten werden könnte. Die Weltgemeinschaft will die Erderhitzung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzen.