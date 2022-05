CDU-Mann Kiesewetter mit Friedrich Merz in Kiew (rechts neben dem Unionsfraktionschef): »Putin will ein Exempel statuieren«

SPIEGEL: Sie waren mit CDU-Chef Friedrich Merz in der Ukraine. Was haben Sie erlebt? Kiesewetter: Die Zuversicht vor Ort ist groß, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Was in Schutt und Asche liegt, wird sofort wieder aufgebaut. Und Entscheidungen wie vorige Woche im Bundestag zur Lieferung schwerer Waffen sorgen erst recht für Zuversicht. Grundsätzlich gibt es drei Forderungen an den Westen: Sicherheitsgarantien, Unterstützung für den Kampf gegen Russland und eine EU-Beitrittsperspektive.

Zur Person Bild vergrößern Foto: Thomas Trutschel / Photothek / Getty Images Roderich Kiesewetter, Jahrgang 1963, ist CDU-Bundestagsabgeordneter und vertritt den Wahlkreis Aalen-Heidenheim im Parlament. Der Oberst a. D. hat sich in den vergangenen Jahren als Außen- und Verteidigungsexperte einen Namen gemacht. Er ist zudem Vize-Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums.

SPIEGEL: Welchen Eindruck hatten Sie vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj? Kiesewetter: Er war fokussiert, freundlich, frei von jeder Attitüde – wirklich bemerkenswert angesichts seiner Lage. Selenskyj weiß, was er will und palavert nicht lange herum. Er wirkte wie eine echte Führungskraft. Ich hatte den Eindruck, dass der ukrainische Präsident sehr, sehr dankbar für unseren Besuch war. Er weiß um die innenpolitischen Befindlichkeiten in Deutschland. Selenskyj kannte sogar die Abstimmungsverhältnisse im Bundestag zum Ukraine-Antrag.

SPIEGEL: Schwere Waffen aus Deutschland sind auf dem Weg, nachdem Kanzler Scholz seine Linie revidiert hat – reicht das aus? Kiesewetter: In unserer Bevölkerung herrscht immer noch eine gewisse romantische Vorstellung über Russland und wenig Kenntnis über die Brutalität des Krieges, den Wladimir Putins Truppen in der Ukraine führen. Putin will ein Exempel statuieren dafür, dass er die Landkarte nach seinem Gutdünken gestalten kann. Deshalb liegt es auch an Deutschland, dagegenzuhalten – etwa mit der Lieferung schwerer Waffen. Aber wichtig ist, die internationalen Lieferungen zu harmonisieren. Damit nicht erst im Feld festgestellt wird, dass irgendwelche Systeme nicht kompatibel sind.