In der Frage, ob Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine abgeben soll, scheint sich ein Kurswechsel anzubahnen. Wie der SPIEGEL berichtet hat , prüft die Regierung in sorgsam geheim gehaltenen Gesprächen mit der Rüstungsindustrie eine Lieferung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), so heißt es, sei in Sorge, dass die Ukraine mit dem weitreichenden Waffensystem Angriffe auf russisches Territorium ausführen könnte.