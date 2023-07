Im vergangenen Jahr hatte es noch Spekulationen gegeben, dass Mützenich sich noch vor dem Ablauf der zweijährigen Wahlperiode von seinem Posten zurückziehen könnte.

In einem Interview mit der »Zeit« sagte Mützenich nun, er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht: »Ich denke immer wieder darüber nach, ob ich noch leistungsfähig und auf der Höhe der Zeit bin, um weiter machen zu können.« Solche »existenziellen Fragen« mache er in der Regel mit sich selbst aus, so Mützenich. In diesem Fall habe er aber »Meinungen und den Rat von Vertrauten und Weggefährten« eingeholt, so Mützenich. »Dazu zählt vor allem Matthias Miersch, dessen Überlegungen und Arbeit ich überaus schätze.«