Kommissarischer SPD-Fraktionschef Mützenich will Fraktion dauerhaft führen

Der kommissarische SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich will das Amt regulär weiterführen. Er werde bei der Wahl zum Fraktionsvorsitz am 24. September kandidieren, schrieb der 60-Jährige in einem Brief an seine Fraktionskollegen.

Mehrere SPD-Bundestagsabgeordnete hatten zuletzt dafür plädiert, dass Mützenich dauerhaft an der Spitze bleibt. Das habe ihn bestärkt, erklärte er nun in seinem Schreiben.

Mützenich hatte die Fraktion im Juni nach dem Rücktritt von Andrea Nahles als dienstältester ihrer Stellvertreter übernommen und führt sie seither kommissarisch. Im September wird der Fraktionsvorsitz neu gewählt.

"Rolf Mützenich kandidiert für den Fraktionsvorsitz. Ich unterstütze ihn dabei voll", sagt Karl Lauterbach, Fraktionsvize und Bewerber für den SPD-Vorsitz in einer ersten Reaktion dem SPIEGEL. "Wir stehen vor riesigen internationalen Krisen und brauchen jemanden, der Erfahrung, klare sozialdemokratische Haltung und Sachkompetenz hat. Er versöhnt in der Fraktion statt zu spalten. Mit Abstand der beste Kandidat."

Einer breiteren Öffentlichkeit dürfte der Name des SPD-Politikers lange unbekannt gewesen sein. Dabei ist der bald 60-Jährige schon lange im Geschäft, seit 2002 sitzt der gebürtige Kölner für die SPD im Bundestag, gewann seinen Wahlkreis Köln III stets direkt, auch bei der Bundestagswahl 2017 mit respektablen 32,3 Prozent.

Seit 2013 ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender, zuständig für den Bereich Außen-, Verteidigungs-, Menschenrechte und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Beobachtern gilt er als hartnäckig und erfolgreich, wenn es darum geht, seine Überzeugungen durchzusetzen (ein Porträt über ihn lesen Sie hier).