Scholz' Parteigenosse, SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, sieht die vorherige Kritik am Kanzler damit entkräftet. »Die ständigen Querschüsse haben mehr geschadet als genutzt und das eng abgestimmte Vorgehen gefährdet. All die vorschnellen Urteile lösen sich in heiße Luft auf«, schrieb Mützenich in einem Brief an die SPD-Bundestagsabgeordneten. Deutschland sei international nicht isoliert und bremse bei den Waffenlieferungen auch nicht.