Rot-Grün-Rot Koalitionsvertrag in Bremen unterzeichnet

Am Donnerstag soll die neue Regierung starten: In Bremen haben Vertreter von SPD, Grünen und Linken den Koalitionsvertrag unterzeichnet.

"Ich freue mich auf vier erfolgreiche und spannende Jahre. Hoffentlich nicht zu spannende", sagte der designierte SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte bei der Unterschrift. Es ist das erste Bündnis der drei Parteien in einem westdeutschen Bundesland. Koalitionen aus SPD, Grünen und Linken regieren derzeit in Thüringen und Berlin.

Die drei Parteien hatten sich am 1. Juli auf den 140 Seiten umfassenden Vertrag verständigt, der unter anderem Verbesserungen im öffentlichen Personennahverkehr, mehr Ganztagsschulen und mehr Klimaschutz vorsieht (lesen Sie hier ein Interview mit Bovenschulte).

Bürgerschaftswahl Bremen 2019 Amtliches Endergebnis Gesamtstimmenergebnis Anteile in Prozent SPD 24,9 -7,9 CDU 26,7 +4,3 Grüne 17,4 +2,3 Die Linke 11,3 +1,8 FDP 6 -0,6 AfD 6,1 +0,6 Quelle: Landeswahlleitung Ergebnisse im Detail

Die neue Landesregierung soll am Donnerstag in der Bürgerschaft, dem Landtag des Stadtstaates, gewählt und vereidigt werden und am Nachmittag erstmals zusammentreten.

Bei der Wahl am 26. Mai hatte die SPD in Bremen das schlechteste Ergebnis seit mehr als 70 Jahren eingefahren. Stärkste Kraft wurde die CDU, die erstmals überhaupt die Sozialdemokraten überholte. Allerdings hatten sich die Grünen gegen Koalitionsgespräche mit CDU und FDP ausgesprochen.

Bovenschulte soll Nachfolger von Sieling werden

Der bisherige SPD-Regierungschef Carsten Sieling gab nach dem schlechten Resultat seinen Rückzug bekannt. "Es braucht eine personelle Neuaufstellung an der Spitze des Senats, und die muss jetzt erfolgen", sagte Sieling. "Deshalb möchte ich den Weg frei machen und hab mich entschieden, für das Amt des Bürgermeisters nicht erneut zur Verfügung zu stehen."

Sieling betonte damals, er habe alles in seiner Macht Stehende getan, um die von der SPD angestrebte Koalition zum Leben zu bringen und dafür zu sorgen, dass Bremen ein progressives Mitte-links-Bündnis bekomme. "Wenn ich auf den Koalitionsvertrag blicke, kann ich nur sagen: Es hat sich gelohnt", sagte Sieling.