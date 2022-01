Wenige Monate vor Landtagswahl in NRW AfD-Landeschef Lucassen räumt seinen Posten

Für die AfD in Nordrhein-Westfalen steht ein Führungswechsel an: Der bisherige Vorsitzende Lucassen will nach SPIEGEL-Informationen nicht mehr kandidieren. Aus der Politik zurückziehen wird er sich jedoch nicht.