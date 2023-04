Die Touristeninsel Rügen ist in den vergangenen Wochen zu jenem Ort geworden, in dem die LNG-Strategie der Bundesregierung ihre erste harte Bewährungsprobe bestehen muss, was die Akzeptanz in der Bevölkerung angeht. Drei Terminals, in denen das Flüssigerdgas umgeschlagen und ins Netz eingespeist wird, gibt es schon in der Bundesrepublik. Entstanden im »Deutschlandtempo«, kritisiert allenfalls von Umweltverbänden. Man brauchte das Gas, das haben die Leute so akzeptiert.