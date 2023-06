Lambsdorff gilt als einer der erfahrensten Außenpolitiker der Ampel, nicht zuletzt auch durch seine früheren Kenntnisse des Auswärtigen Amtes. Von 1995 an wurde er zum Diplomaten ausgebildet, gehörte 1997/1998 dem Planungsstab im Auswärtigen Amt unter dem damaligen FDP-Außenminister Klaus Kinkel an.

Von 2000 bis 2003 war Lambsdorff zudem Mitarbeiter in der deutschen Botschaft in Washington, danach zeitweise Länderreferent für Russland im Auswärtigen Amt. Von 2004 bis 2017 war er Mitglied des Europäischen Parlaments, von 2014 bis 2017 dessen Vizepräsident. Seit 2017 gehört Lambsdorff dem Bundestag an und ist stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion.