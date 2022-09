Nun fand der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil ähnlich drastische Worte.

»Es gilt, einen Dritten Weltkrieg zu verhindern«

»Wir werden weiter konsequent die Ukraine unterstützen«, sagte Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. »Gleichzeitig ist klar, es gilt, einen Dritten Weltkrieg zu verhindern.« Das gut abgestimmte Handeln des Westens sei in dieser Situation dafür wichtig – auch als Signal an Russlands Präsidenten Wladimir Putin, dass die Geschlossenheit im westlichen Bündnis intakt sei und bleibe, so Klingbeil.