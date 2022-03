Gysi verurteilt Teile der Linkspartei »Liebe Sahra, ich bin über eure Erklärung entsetzt«

Der Ukrainekrieg sorgt für neuen Streit bei der Linken: Mit einem scharfen Brief an Sahra Wagenknecht und andere Genossen hat sich Gregor Gysi über deren Nato-Kritik beschwert. Wagenknecht schlug via Twitter zurück.