Die Bundesregierung lädt Putin-Gegner aus Russland zum Arbeiten nach Deutschland ein. »Wir können sie gut gebrauchen«, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach der Kabinettsklausur der Bundesregierung in Meseberg. Es solle jenen ein Arbeitsplatz angeboten werden, die Russland verlassen hätten oder nicht mehr dorthin zurückwollten.

Nach Scholz' Angaben besprach das Bundeskabinett bei der Klausurtagung auch das geplante Sanktions-Durchsetzungsgesetz, dass für einen besseren Vollzug der Strafmaßnahmen »gegen all die Begünstigten des Putin-Regimes« sorgen soll. Die Regierung wolle die gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen, dass die Sanktionen erfolgreich umgesetzt werden könnten.

Als Reaktion auf den russischen Angriff habe sich eine Gemeinschaft gebildet, »die dafür gesorgt hat, dass die Ukraine militärisch unterstützt wird mit Rüstungsgütern, die in die Ukraine geliefert werden«, sagte Scholz. »Auch Deutschland beteiligt sich daran unverändert.« Mit einem weiteren Sanktionspaket würden Russland nun die Konsequenzen gezeigt.

Man habe bei der Klausur »intensiv diskutiert über die Frage der politischen Konsequenzen«, sagte Scholz. Europa müsse enger zusammenwachsen.

Gesetz zum Bau von Flüssiggas-Terminals auf dem Weg

Außerdem kündigte Scholz an, der Entwurf des Beschleunigungsgesetzes zum Bau von Flüssiggas-Terminals solle in Kürze von der Regierung beschlossen werden. Bis Montag solle es vom Kabinett gebilligt werden. Das Gesetz soll es möglich machen, dass ein erstes sogenanntes Floating-Terminal in Wilhelmshaven noch im Winter fertig wird. Es verkürzt Genehmigungsverfahren auf deutlich geringere Fristen.

Habeck erklärte außerdem, er sorge sich um die Nahrungsmittelknappheit infolge des Ukrainekriegs. Bei dem Thema müssten mehrere Ressorts der Regierung zusammenarbeiten. Die Klausur habe dafür noch einmal den Teamgedanken und die Motivation gestärkt.