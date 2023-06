Major ist Forschungsgruppenleiterin für Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie fürchtet, Moskau wolle den Krieg in der Ukraine über die Jahre in einen »eingefrorenen Krieg« verwandeln. Der Westen müsse daher daran arbeiten, »dass der Krieg bald aufgelöst wird«. Major befürwortet Waffenlieferungen, um Russland militärisch in die Schranken zu weisen. Merkel hingegen hält Waffenlieferungen für ein »Fetischdenken« des Westens. Er war lange Jahre Demokratieforscher an der Humboldt-Universität Berlin und gehört zu den Erstunterzeichnenden des »Manifest für Frieden« von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer.