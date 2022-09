Die Pseudoreferenden zum Anschluss an Russland waren am Dienstag in den von Russland teilweise besetzten Regionen kurzfristig angekündigt worden. Zuvor hatte die Ukraine in einer Gegenoffensive zahlreiche ihrer Ortschaften und Städte im Osten und Süden des Landes zurückerobert. Die Scheinreferenden sind völkerrechtswidrig, ihr Ausgang gilt als gesetzt und sie könnten zu einer weiteren militärischen Eskalation führen: Moskau könnte Angriffe zur Rückeroberung dieser besetzten ukrainischen Regionen dann als Angriffe auf sein Staatsgebiet werten.

»Vor Ort ein Bild von der Situation machen«

Manager Schaller hatte der »Hessische/Niedersächsische Allgemeine« (»HNA«) am Samstag gesagt, er habe sich »vor Ort ein Bild von der Situation machen« wollen. Auf eine Gesprächsanfrage des SPIEGEL antwortete Schaller am Samstag, er bitte wegen der drohenden Freistellung um Verständnis, »dass ich die Diskussion in den Gremien zuerst führen muss«.