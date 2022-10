Reise ins Kriegsgebiet Strack-Zimmermann will in Kiew weitere Panzerlieferungen ausloten

Mit ihrer Reise will Strack-Zimmermann auch den Druck auf das Kanzleramt erhöhen. Eine erste Reise im April hatte daheim in Berlin hohe Wellen geschlagen. Gemeinsam mit den Ausschussvorsitzenden für Auswärtiges – Michael Roth (SPD) – und Europa – Anton Hofreiter (Grüne) – besuchte Strack-Zimmermann die Westukraine. Die drei forderten anschließend die Lieferung schwerer Waffen. Scholz kritisierte das Trio daraufhin in einem Interview: »Manchen von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen: Weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.«