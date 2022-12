Für die betroffenen Städte und Gemeinden in der Ukraine kann es nicht schnell genug gehen. Stunden-, manchmal tagelang bleibt in den oft schlecht isolierten Häuserblocks der Strom aus. Zum Aufwärmen und Handy laden bleibt nur der Weg zum Wärmezelt, den »Punkten der Unbesiegbarkeit«. Der Kommentar des ukrainischen Außenministers Dmitri Kuleba auf die Versprechen von NATO-Generalsekretär Stoltenberg war da so vorhersehbar wie eindeutig: »Schneller, schneller, schneller«.