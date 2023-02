Wladimir Putin, Präsident Russland

»Ich bin überzeugt, wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf. Und wir leisten damit unseren gemeinsamen Beitrag zum Aufbau des Europäischen Hauses.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»War das damals ein Bluff von Wladimir Putin? Oder hatte er damals tatsächlich noch vor, ein europäisches Haus aufzubauen, ein gemeinsames, wie er es nannte?«

Wolfgang Eichwede, Historiker

»Ich glaube nicht, dass er das vorhatte. Er hatte das damals als für sich selbst vorteilhaft angesehen, so zu sprechen. Man muss sehen: Putin ist von Beginn an eine Natur gewesen, die auf der einen Seite seine Macht konsequent, außerordentlich konsequent aufgebaut hat und auf der anderen Seite in diesen frühen Jahren gesehen hat, dass er den Westen braucht. Und weil er ihn eben brauchen wollte, brauchen musste, hat er dann auch die Fähigkeit gehabt, die Töne anzuschlagen, auf die viele unserer Politiker mit Freude eingegangen sind.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Das ist sehr interessant. Sie haben ihn tatsächlich sehr früh persönlich kennengelernt, Mitte der 90er, da war Putin noch stellvertretender Bürgermeister von Sankt Petersburg, dann aus anderem Anlass im Jahr 2000, da war er gerade frisch russischer Präsident. Nehmen Sie uns mit in diese Zeit. Wie haben Sie ihn damals schon erlebt?«

Wolfgang Eichwede, Historiker

»Ende April 2000 hatte ich einfach das Glück und die Gelegenheit, ein Stück aus dem Bernsteinzimmer, diesem berühmten Bernsteinzimmer, das während des Krieges von Deutschen geklaut worden war, mit nach Russland zurückzugeben. Aus diesem Anlass kam er auch in den Zaren Palast nach Petersburg und war sehr aufgeräumt. Einerseits. Andererseits war er in all dem, was er sagte, ebenso schnell wie kalt. Ich habe mich damals oft gefragt und seither immer wieder wie unsere Politiker, die nicht so schnell denken wie er, wie die in einem Gespräch mit ihm umgehen und ihm gewachsen sein können. Was heißt das? Kalt? Undurchdringlich. Sie sprechen, sie schauen, er schaut einen auch an, wenn sie miteinander sprechen, aber sie wissen gleichzeitig, dass sie nicht in ihn reinschauen können. Ich glaube nicht, dass er sich so radikal geändert hat vom Jahr 2000 bis heute, sondern er ist in sich konsequent geblieben.«

Sabine Fischer, Politologin, Stiftung Wissenschaft & Politik

»Also ich stimme Wolfgang zu. Ich denke, dass er, dass es bestimmte Charakterzüge gibt in Putin, die sich seit Anfang der 2000 Jahre, seit den Neunzigerjahren, die sich nicht verändert haben. Und ich denke trotzdem, dass er eine Entwicklung durchgemacht hat. Ich meine, wenn man diese Rede, die er im Deutschen Bundestag gehalten hat, das war 2001, da hatte Russland, da hatte er noch wirklich ein großes Interesse auch an mehr Kontakt mit dem Westen, wirtschaftlich, politisch. Das war vor den ersten Revolutionen in Georgien und der Ukraine. Und aus meiner Sicht ist das ein ganz großer Wendepunkt in der russischen Politik gewesen. Für Putin ging es immer um Herrschaft, es ging immer um die Kontrolle des russischen Staates und um Herrschaft. Und in dem Moment, in dem er seine Herrschaft in Gefahr sieht, greift er zu rabiaten Mitteln. Und das haben wir. Das ist letztendlich eine Entwicklung. Ich würde sagen, spätestens ab Mitte der 2000 Jahre nach der Rosenrevolution in Georgien, vor allen Dingen der Orangenen Revolution.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Krieg als Antwort auf innenpolitische...«

Sabine Fischer, Politologin, Stiftung Wissenschaft & Politik

»Krieg...«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»…Konflikte.«

Sabine Fischer, Politologin, Stiftung Wissenschaft & Politik

»Krieg hat Putin von seinem ersten Amtstag geführt. Krieg hat Putin geführt, ab 1999. Das ist etwas. Wir gucken immer auf diese Rede im Bundestag. Und dabei wird häufig vergessen, dass Putin auf den Wogen eines Krieges in den Kreml eingezogen ist als Präsident.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Gibt es Kräfte, Ihrer Meinung nach die Wladimir Putin treiben, Oder handelt er völlig losgelöst von anderen?«

Wolfgang Eichwede, Historiker

»Ich glaube, er treibt sich selbst. Als die Ukraine, das Russland ja in viele vielen Phasen der russischen Geschichte nahestehende Volk, den Maidan organisiert hat, war für ihn die Gefahr, dass dieser Maidan auf Russland überspringen konnte. Ich war damals in Moskau, habe viel demonstriert mit meinen Freunden zusammen 2014 gegen die Besetzung der Krim. Es konnte gerufen werden auf den Straßen: "Wir wollen ein Russland ohne Putin". Das konnte gerufen werden, ohne dass die Polizei eingriff. Sobald sie aber ein Schild getragen haben "Maidan", griff die Polizei an und das vor sich gegangen.«

Sabine Fischer, Politologin, Stiftung Wissenschaft & Politik

»Was wir heute in Russland haben, ist eine wirklich ins Extreme getriebene Machtvertikale, an deren Spitze Wladimir Putin steht. Alle anderen politischen Institutionen, politischen Kräfte, wirtschaftlichen Kräfte sind dieser Machtvertikale und der Macht dieser personalisierten Macht Wladimir Putins untergeordnet. Und was wir in den letzten drei Jahren noch einmal verstärkt gesehen haben, das fing letztendlich 2020 an mit der Pandemie und, das ist aus meiner Sicht das Schlüsselereignis im Jahr 2020, der Demokratiebewegung in Belarus. Wir sprachen von Georgien, von der Ukraine, 2004, 2014.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Blutig niedergeschlagen, aber sichtbar.«

Sabine Fischer, Politologin, Stiftung Wissenschaft & Politik

»Blutig niedergeschlagen mit der Unterstützung Moskaus. Ich habe damals in Russland gelebt, in dieser Phase, und für mich war das unglaublich zu beobachten, was für eine Schockstarre diese Demokratiebewegung in Moskau ausgelöst hat. Und tatsächlich war es ja so, dass einige Tage lang nach der Präsidentschaftswahl und diesen ganz offensichtlichen Fälschungen und dann dem Beginn dieser Massenproteste in Belarus völliges Stillschweigen herrschte in Moskau. Und dann hat der Kreml beschlossen, sich hinter Lukaschenko zu stellen und hat letztendlich die brutale Niederschlagung und Unterdrückung dieser Demokratiebewegung ermöglicht. Und dieses Erdbeben, dass das ausgelöst hat, hat in Russland noch einmal diese autokratischen Tendenzen beschleunigt. Und ab dem 24. Februar letzten Jahres, mit der Einführung der Kriegszensur, der Zerschlagung der letzten unabhängigen Medien und wirklich noch mal deutlich ausgeweiteten und vertieften Repressionen ist Russland aus meiner Sicht eben dann auch den Schritt in die Diktatur gegangen.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL

»Herr Eichwede, glauben Sie an ein Russland, das Sie sehr mögen ohne Wladimir Putin in absehbarer Zeit?«

Wolfgang Eichwede, Historiker

»Das ist die entscheidende Einschnürung. In der Perspektive, noch einmal Ich habe so viel Russland erlebt, das wird auch dieses Russland sich ändern. Und auch dieses hat eine Chance, sich zu ändern. Aber das wird sehr, sehr lange gehen. Und wir werden uns hier von der westlichen Seite aus auf eine lange Periode der Konfrontation einstellen müssen, auf eine sehr lange. Ich glaube nicht, dass sich das in ein, zwei oder drei Jahren rechnet. Und das ist das Problem, das ich mit in vielen Diskussionen mit Kollegen oder auch Freunden hier in Deutschland habe, die "Frieden, Frieden, keine Waffen" rufen. Auch der, der keine Waffen liefert, macht sich schuldig, weil er denen die Möglichkeit nimmt, sich zu verteidigen, die vergewaltigt werden. Wir müssen wissen, dass wenn dieses Putinsche Regime gewinnen oder in Teilen auch nur gewinnen würde, haben wir in fünf Jahren ein noch viel gefährlicher für Europa.«