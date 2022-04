Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach jüngsten Berichten über angebliche Verflechtungen mit Russland den Rücktritt nahegelegt. »Wenn die zuletzt in Medien beschriebenen Sachverhalte zutreffen, dann kann Frau Schwesig nicht im Amt bleiben; das ist völlig ausgeschlossen«, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Schwesig habe »mit einem russischen Unternehmen gemeinsame Sache gemacht und die Öffentlichkeit anhaltend und bewusst getäuscht«.

Die Opposition in Mecklenburg-Vorpommern wirft der SPD-geführten Landesregierung eine zu russlandfreundliche Politik vor. Am Freitag übte bereits CDU-Politiker Philipp Amthor schwere Kritik an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin und ihrem Umgang mit der Gaspipeline Nord Stream 2.