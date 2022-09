Blex war in der vergangenen Woche mit zwei sachsen-anhaltischen AfD-Landtagsabgeordneten und zwei nordrhein-westfälischen AfD-Mitgliedern nach Russland gereist. Auch eine Reise in die von Russland besetzten Gebiete in der Ostukraine war ursprünglich geplant. AfD-Chefin Alice Weidel hatte die Reise am Dienstag als »Privatreise« bezeichnet, die »nicht mit der Partei und auch nicht mit der Fraktion abgesprochen« gewesen sei.