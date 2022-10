»Seit längerer Zeit scheint die US-Regierung dementsprechend nun wieder bereit zu sein, eigene Verhandlungslösungen zur Beendigung des Krieges auszuloten«, sagte Mützenich. »Darin sollten wir die Verantwortlichen in Washington nicht nur bestärken, sondern auch aktiv unterstützen. Ein militärisch und zeitlich unbegrenzter Krieg verschlimmert die humanitäre, soziale und wirtschaftliche Lage in der Ukraine im Besonderen und die Stabilität der internationalen Ordnung im Allgemeinen.«

Mützenich weiter: »Die durch den Angriffskrieg hervorgerufenen, nochmals gesteigerten Probleme werden heutige und noch zahllose Generationen nach uns belasten. Eine kluge Außenpolitik sollte dem so gut wie möglich heute vorbeugen und sich nicht an die Bedingungen anderer fesseln. Diplomatie darf sich nicht in einem ideologischen Rigorismus oder in moralischen Belehrungen erschöpfen. Wir müssen erkennen, dass Männer wie Wladimir Putin, Xi Jinping, Viktor Orbán, Recep Tayyip Erdoğan, Mohammed bin Salman, Baschar al-Assad und die vielen anderen die Geschicke ihrer Länder, ihrer Nachbarschaft und der Welt länger beeinflussen werden, als uns lieb ist.«