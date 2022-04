Die SPD-Politikerin Anke Rehlinger ist neue Ministerpräsidentin des Saarlandes. Die bisherige saarländische Wirtschaftsministerin wurde am Montag im Saarbrücker Landtag im ersten Wahlgang zur Nachfolgerin von Tobias Hans (CDU) gewählt. Die SPD gewann die Landtagswahl am 27. März klar. Sie kann mit einer absoluten Mehrheit eine Alleinregierung stellen. Im Parlament verfügt sie über 29 der 51 Sitze.

Erste SPD-Regierungschefin im Saarland

Die 45-Jährige ist die erste SPD-Regierungschefin in der Geschichte ihres Landes. Bundesweit stünden dann vier sozialdemokratische Frauen an der Spitze einer Landesregierung – so viele wie noch nie. Die anderen Parteien von Union über Grüne bis Linke haben nur männliche Regierungschefs.