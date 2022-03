Apropos Hans: Der 44-Jährige tritt bei der Landtagswahl erstmals als Spitzenkandidat an. Er sitzt seit 2009 im Landtag, seit März 2018 ist er Ministerpräsident. Er war Annegret Kramp-Karrenbauer ins Amt gefolgt, als diese nach Berlin ging. Unter den männlichen Regierungschefs in Deutschland ist der Vater von drei Kindern der jüngste im Amt. Bisher haben Hans und Vizeregierungschefin Anke Rehlinger (45) gemeinsam in einer Großen Koalition das Land regiert. Die CDU führt seit 1999 die Landesregierung an, mal allein, mal mit der SPD, vorübergehend auch mit Grünen und FDP.