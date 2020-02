Rechtsextremismus Hass ist keine Meinung

Ein Gastbeitrag von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Ein Rechtsextremist ermordet Walter Lübcke. Ein Rechtsextremist verübt einen antisemitischen Anschlag in Halle. Ein Rechtsextremist tötet zehn Menschen in Hanau. Was muss noch geschehen, bis die Gefahr durch rechten Terror endlich ernst genommen wird?