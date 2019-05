Neueinstellungen Bundesministerien befristen noch immer viele Jobs

Im Koalitionsvertrag haben SPD und Union eine Verabredung getroffen: Wer mehr als 75 Beschäftigte hat, soll künftig nur noch 2,5 Prozent der Belegschaft sachgrundlos befristen dürfen - und zwar für höchstens 18 Monate anstatt wie bisher zwei Jahre. Die Gesetzesänderung ist allerdings noch nicht abgearbeitet. Ob sie je so umgesetzt wird, bleibt bislang offen. Vor allem in der Union gibt es nach wie vor Bedenken.

Die sogenannte sachgrundlose Befristung ist für viele Unternehmen eine Möglichkeit, flexibel Personal einzusetzen und sich nicht dauerhaft zu binden. Eine Befristung gilt dann als "sachgrundlos", wenn sie sich etwa nicht mit einer Schwangerschaftsvertretung oder einem projektbezogenen Einsatz rechtfertigen lässt.

Doch wie steht es mit dem Vorhaben in der Bundesregierung selbst? Sie hat sich bereits das Ziel gesetzt, die sachgrundlose Befristung auf 2,5 Prozent der Beschäftigten in den "Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung" zu beschränken. So steht es in einer Mitteilung des Bundesfinanzministeriums zum Haushaltsentwurf 2019 und zur Finanzplanung bis 2022.

Insgesamt wurde das Ziel zwar erreicht, wie die Antwort auf eine Kleine Anfrage des FDP-Haushälters Otto Fricke bei der Bundesregierung ergab. Der Anteil der nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz "ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes kalendermäßig befristeten Arbeitsverträge liegt (Stand: März 2019) unter 2,5 Prozent der Beschäftigten", stellt die Regierung fest.

Bei genauerem Hinsehen ergibt sich jedoch ein differenzierteres Bild aus den Daten, die dem SPIEGEL zu den Ministerien vorliegen.

So wollte der Liberale auch wissen, wie sich bei Neueinstellungen - ohne Beamte und Soldaten - seit März 2018 der Anteil zwischen "befristeten Beschäftigungsverhältnisse mit Sachgrund" und solchen "ohne Sachgrund" verteilt. Hier zeigt sich: Noch immer erhalten auch in den Ministerien viele neue Mitarbeiter zunächst nur befristete Verträge. Und in manchen Häusern ist darunter noch immer eine erkleckliche Zahl, für die es keine sachliche Begründung gibt.

Beim Finanzministerium wurden seit März 2018 rund 80 Prozent der Neueinstellungen befristet, davon allerdings keine "ohne Sachgrund". Im Geschäftsbereich desselben Ministeriums von SPD-Minister Olaf Scholz, also inklusive nachgeordneter Behörden, wurden noch sechs Prozent "sachgrundlos" befristet neu eingestellt.

Vor allem die Daten aus Müllers Ministerium überraschen den FDP-Haushälter. "Ich verstehe nicht, warum nach so vielen Jahren, in denen wir über das Thema der befristeten Beschäftigungsverhältnisse diskutieren, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im vergangenen Jahr zu 100 Prozent befristet neu einstellt", sagte Fricke dem SPIEGEL. Er hoffe, dass die Bundesregierung hier nicht "künstlich Sachgründe für Befristungen schafft, um so ihre eigenen Vorgaben für sachgrundlose Befristungen einzuhalten".

So oder so, sagt der FDP-Bundestagsabgeordnete, bleibe die Unsicherheit für Personen auf einer befristeten Stelle. "Am Schluss ist es egal - ob mit Sachgrund oder ohne."