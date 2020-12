Rundfunkstaatsvertrag Sachsen-Anhalts CDU droht im Streit über Rundfunkgebühren mit Koalitions-Aus

Die CDU in Sachsen-Anhalt bleibt bei ihrem Nein zum Rundfunkstaatsvertrag – auch, wenn man am Ende als Minderheitsregierung dastehe, sagt CDU-Landeschef Stahlknecht. An einer Kooperation mit der AfD käme die Partei dann nicht mehr vorbei.