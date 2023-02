Mindeststandards in Unterkünften ausgesetzt Flüchtlinge bekommen in Sachsen-Anhalt weniger Platz

Laut den Leitlinien, die seit 2013 gelten, sind Zimmer mit maximal vier Leuten zu belegen, wobei für jede Person mindestens sieben, im Ausnahmefall sechs Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen sollen. Schon vom 1. September 2015 bis zum 31. Dezember 2016 waren diese Vorgaben außer Kraft.

»Die Aussetzung der Mindeststandards bewerten wir als äußerst besorgniserregend«

Kritik kam vom Flüchtlingsrat des Landes. Der Verzicht auf die Standards sei nicht der Situation angemessen, in der sich viele Geflüchtete befänden. »Alle Betroffenen, mit denen wir bisher zu diesem Thema gesprochen haben, berichten von einem sehr hohen Bedürfnis nach einem Schutz- und Rückzugsraum, vor allem in der ersten Phase nach dem Ankommen«, teilte der Verband mit. Die Menschen hätten meist einen langen und gefährlichen Fluchtweg hinter sich und zum Teil Gewalterfahrungen und Traumatisierungen zu verarbeiten. »Die Aussetzung der Mindeststandards bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen in Sachsen-Anhalt bewerten wir als äußerst besorgniserregend.«