Stromversorgung für riesiges Werk Sachsen-Anhalt erwägt eigenen Windpark für Intel-Chipfabrik

Intel möchte südlich von Magdeburg eine moderne Halbleiterfabrik errichten, in der ersten Ausbaustufe sollen allein dort 3000 neue Jobs entstehen – zuzüglich Tausender Stellen bei Zulieferern und Partnern in der Region. In den vergangenen Wochen waren jedoch Zweifel aufgekommen, ob die mit Euphorie begrüßte Großansiedlung in Sachsen-Anhalt tatsächlich in der ursprünglich geplanten Form kommt – unter anderem wegen der massiv gestiegenen Energiepreise.

Zudem fiel der Umsatz des Konzerns in seinen wichtigsten Standbeinen im vergangenen Quartal um mehr als 30 Prozent, der operative Gewinn brach sogar um mehr als 80 Prozent ein. Konzernchef Pat Gelsinger bemühte sich mit Blick auf Magdeburg zuletzt jedoch um Zuversicht: »Das Projekt kommt voran«, sagte er.