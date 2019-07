Gartenlaube angesteckt Polizei ermittelt wegen mutmaßlichem Brandanschlag auf AfD-Politiker

Ein Unbekannter soll in Sachsen-Anhalt eine Gartenlaube in Brand gesteckt haben, in der unter anderem ein AfD-Politiker schlief. Die Polizei schließt ein politisches Motiv für die Tat nicht aus.