Jüngst hatte CDU-Chef Friedrich Merz sich klar von der AfD distanziert. »Diese Partei ist ausländerfeindlich. Diese Partei ist antisemitisch. Wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun«, sagte er. Und: »Es wird keinerlei Zusammenarbeit mit dieser Partei geben.«

Allerdings hat sich wiederholt etwa auf kommunaler Ebene gezeigt, dass längst nicht alle Unionsmitglieder diese Position teilen. Mast nimmt angesichts der Ereignisse in Sachsen-Anhalt nun Merz erneut in die Pflicht. Dieser müsse »hier umgehend reagieren. Es kann nicht sein, dass in Berlin die Abgrenzung mit starken Worten vertreten wird und sie ein paar Hundert Kilometer weiter wieder infrage gestellt wird.« Es sei eine Gefahr, wenn die CDU insgesamt nicht zur Brandmauer stehe.