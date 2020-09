NRW-Ministerpräsident in Sachsen Laschet verteidigt Besuch eines Konzerts mit 2000 Besuchern

"Die Regeln in Sachsen sind andere als in Nordrhein-Westfalen": NRW-Landeschef Armin Laschet nahm im Freistaat an einem Open-Air-Festkonzert teil - und sah sich unter Rechtfertigungsdruck.