Bereits vor drei Wochen hatten in drei Landkreisen die CDU-Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit geholt. In den anderen Kreisen war ein zweiter Wahlgang nötig, weil keiner der Kandidaten auf Anhieb die erforderliche Stimmenzahl erhielt. Im zweiten Wahlgang reichte nun die einfache Stimmenmehrheit. Die Wahlbeteiligung in allen Kreisen lag am Sonntag unter 40 Prozent, wie der MDR berichtet.