Die Regierungsbildung in Sachsen ist abgeschlossen: CDU, Grüne und SPD stellen am Sonntag in Dresden ihren Koalitionsvertrag für eine gemeinsame Regierung vor. Damit gehen sechswöchige Verhandlungen zu Ende.

Wie die drei Parteien am Samstagabend mitteilten, kommen die künftigen Partner am Sonntagmittag im Landtag noch einmal in großer Runde zusammen. Danach wollen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), SPD-Chef Martin Dulig und die beiden Grünen-Verhandlungsführer Katja Meier und Wolfram Günther den Vertrag präsentieren.

Damit geht die Regierungsbildung im Freistaat auf die Zielgerade. CDU, SPD und Grüne hatten vor mehr als einem Monat ihre Koalitionsverhandlungen für die Bildung eines Kenia-Bündnisses aufgenommen. Das Dreierbündnis ist für die sächsische CDU unter Ministerpräsident Michael Kretschmer die einzige Möglichkeit, eine regierungsfähige Mehrheit abseits der AfD zu organisieren. Die Partei wurde bei der Landtagswahl zweitstärkste Kraft.

Erhebliche Verluste bei der Landtagswahl

Bei der Landtagswahl am 1. September kam die CDU trotz erheblicher Verluste zwar wieder auf Platz eins. Die bisherige schwarz-rote Koalition verlor allerdings ihre Mehrheit. Außerdem zogen die Grünen an der SPD vorbei. Die CDU hatte schon vor der Wahl Koalitionen mit den Linken und der AfD kategorisch ausgeschlossen.

In einem 13 Seiten umfassenden Sondierungspapier wurden bereits zahlreiche Ziele festgehalten, aber auch die Positionen, wo man noch uneins ist. Lange Zeit war unklar, ob die Verhandlungen zwischen den Parteien überhaupt zum Erfolg führen würden. Dieser Schritt ist Michael Kretschmer nun gelungen.

Doch der Blick über die Landesgrenze zeigt: Einfach dürfte es trotzdem nicht werden. Bisher regiert in Sachsen-Anhalt die bisher einzige Kenia-Koalition Deutschlands. Immer wieder zeigen sich dort die Tücken des Dreier-Bündnisses im politischen Alltag - etwa, wenn wichtige Entscheidungen wegen Meinungsverschiedenheiten vertagt werden müssen oder die AfD dem Bündnis dazwischen grätscht.