Regierungsbildung in Sachsen Kretschmers steiniger Weg nach Kenia

Es war der erste deutliche Knacks, den die CDU nach der sächsischen Landtagswahl vom vergangenen Sonntag zu vernehmen hatte: Der konservative Matthias Rößler musste sich am Freitag bei der Nominierung zum Landtagspräsidenten einer parteiinternen Gegenkandidatin stellen. Der Ministerpräsident Michael Kretschmer schaltete sich in der Sitzung der CDU-Fraktion ein und sprach sich persönlich für Rößler aus.

Rößler überstand die Kampfkandidatur. Es war ein Signal der Parteiführung an die Konservativen in der Fraktion: Der CDU-Chef Kretschmer muss die Reihen schließen, um seine Partei in die Kenia-Koalition zu führen, ein Bündnis aus CDU, Grünen und SPD. Rößler, der seit 1990 im Landtag sitzt und schon etliche Ämter innehatte, äußerte immer wieder Bedenken zu einer Regierungsbeteiligung der Grünen. Im Wahlkampf ließ er den erzkonservativen Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen bei sich im Wahlkreis auftreten und warb offen für eine Minderheitsregierung, die eine Zusammenarbeit mit der AfD bedeutet hätte.

Landtagswahl Sachsen 2019 Vorläufiges Endergebnis Listenstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 32,1 -7,3 Die Linke 10,4 -8,5 SPD 7,7 -4,7 AfD 27,5 +17,7 Grüne 8,6 +2,9 FDP 4,5 +0,7 Freie Wähler 3,4 +1,8 Sitzverteilung Insgesamt: 119 Mehrheit: 60 Sitze 14 10 12 45 38 Die Linke (14) SPD (10) Grüne (12) CDU (45) AfD (38) Quelle: Landeswahlleiter Ergebnisse im Detail

Als verprellter Hinterbänkler hätte Rößler wohl mehr Unruhe gestiftet, so das Kalkül. Ob damit alle Zweifler in den eigenen Reihen beruhigt sind, ist jedoch fraglich - zumal die inhaltlichen Auseinandersetzungen noch bevorstehen.

"Es gibt wirklich ein Bedürfnis zu einem Aufbruch"

Am Samstag stimmten nun sowohl der CDU-Landesvorstand als auch der Parteirat der Grünen dafür, Sondierungsgespräche aufzunehmen. Die SPD entschied sich dazu bereits am Montag. "Uns geht es darum, diesem Land eine stabile Regierung zu geben", sagte Kretschmer am Samstag im sächsischen Riesa, wo das CDU-Gremium tagte. In Dresden erwiderte der Grünen-Spitzenkandidat Wolfram Günther nach der Sitzung des Parteirats: "Es gibt wirklich ein Bedürfnis danach, zu einem Aufbruch zu kommen."

DPA / Sebastian Kahnert Mathias Weiland, Landesgeschäftsführer der sächsischen Grünen, sowie die Spitzenkandidaten Wolfram Günther und Katja Meier beim Landesparteirat.

Eine erste Kontaktaufnahme der möglichen neuen Partner gab es in dieser Woche bereits. Mitte Oktober soll dann ein Parteitag der Grünen darüber entscheiden, ob auch wirklich Koalitionsgespräche geführt werden.

Während man beim zarten Annähern noch die heiklen Fragen ausließ, könnte schon bald der Streit ausbrechen:

Wird es beim Kohlekompromiss bei der Jahreszahl 2038 bleiben oder werden die Grünen an der Zahl rütteln und den früheren Ausstieg erkämpfen? Kretschmer sprach im Bundestagswahlkampf 2017 noch vom Aus der Kohle im Jahr 2045.

bei der Jahreszahl 2038 bleiben oder werden die Grünen an der Zahl rütteln und den früheren Ausstieg erkämpfen? Kretschmer sprach im Bundestagswahlkampf 2017 noch vom Aus der Kohle im Jahr 2045. SPD und Grüne wünschen sich das "längere gemeinsame Lernen" an Sachsens Schulen; wollen also, dass die Schüler nicht schon ab der vierten Klasse in den weiterführenden Schulen voneinander getrennt werden. Die SPD erklärte das sogar zur "roten Linie" für eine Koalitionsbildung. Die CDU wehrt sich vehement dagegen.

an Sachsens Schulen; wollen also, dass die Schüler nicht schon ab der vierten Klasse in den weiterführenden Schulen voneinander getrennt werden. Die SPD erklärte das sogar zur "roten Linie" für eine Koalitionsbildung. Die CDU wehrt sich vehement dagegen. Das sächsische Polizeigesetz hat die schwarz-rote Landesregierung in der vergangenen Legislaturperiode verschärft. Während die Grünen ein Normenkontrollverfahren gegen das Gesetz anstrebten, warb die CDU im Wahlkampf für eine weitere Verschärfung.

Das Konfliktpotenzial in den Verhandlungen ist somit hoch. Entscheidend wird sein, was die möglichen Regierungspartner im Koalitionsvertrag aushandeln. In Sachsen-Anhalt, wo eine Kenia-Koalition bereits seit 2016 regiert, mutierte der Koalitionsvertrag zu einer Art Pflichtenheft und wird selbst schon fast so behandelt, als sei er Gesetz. Zurückzuführen ist das auf das eher schwierige Verhältnis der Vertragspartner, die sich vor allem zusammengetan haben, um sich gegen die AfD zu stellen.

Ramelow: Regierung allein gegen AfD führt zu nichts Gutem

Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow warnte seine Nachbarn in Sachsen nun davor, die Kenia-Koalition in Dresden ebenfalls als solch ein Notfallbündnis gegen die AfD zu sehen. "Zwangskoalitionen als Abwehr gegen die AfD führen zu nichts Gutem", sagte er. Er rate Kretschmer daher, "sich über die Kultur zu verständigen, die Kultur des Umgangs miteinander." Der Größere dürfe den Kleineren nicht zu irgendetwas zwingen.

Kretschmers Aufgabe wird es in den kommenden Wochen also sein, das Vertrauen der Grünen zu gewinnen, was nur mit Zugeständnissen funktionieren wird. Die Nominierung des konservativen Matthias Rößlers als Landtagspräsident dürfte eher das Gegenteil bei den potenziellen Partnern ausgelöst haben.