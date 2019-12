Regierungsbildung Kenia-Koalition in Sachsen steht

Gut dreieinhalb Monate nach der Landtagswahl in Sachsen steht einer sogenannten Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD nichts mehr im Weg. Als letzte Partei stimmten die Grünen dem Bündnis zu. In einer Mitgliederbefragung votierten 93,2 Prozent der beteiligten Parteimitglieder für das erste Dreier-Bündnis in Sachsen. Die Wahlbeteiligung lag bei 59 Prozent.

"Wir Bündnisgrünen haben uns seit Jahren dafür eingesetzt, Sachsen weltoffener, ökologischer und gerechter zu machen. 30 Jahre nach der friedlichen Revolution beginnt für uns Grüne ein neuer Abschnitt: Wir können dies auch in Sachsens Regierung tun", sagte Fraktionschef Wolfram Günther. Die sächsischen Grünen hatten bei der Landtagswahl am 1. September mit 8,6 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis in dem Bundesland erzielt und stehen nun vor ihrer ersten Regierungsbeteiligung in Sachsen.

Landtagswahl Sachsen 2019 Endgültiges Ergebnis Listenstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 32,1 -7,3 Die Linke 10,4 -8,5 SPD 7,7 -4,7 AfD 27,5 +17,7 Grüne 8,6 +2,9 FDP 4,5 +0,7 Freie Wähler 3,4 +1,8 Sitzverteilung Insgesamt: 119 Mehrheit: 60 Sitze 14 10 12 45 38 Die Linke (14) SPD (10) Grüne (12) CDU (45) AfD (38) Quelle: Landeswahlleiter Ergebnisse im Detail

Der Koalitionsvertrag soll am Freitag im Landtag vor der Sitzung des Parlaments unterzeichnet werden. Dann ist das Bündnis auch formal perfekt. Es handelt sich um die dritte Kenia-Koalition in Deutschland. Solche Bündnisse gibt es bereits in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg.

"Politik des Gehörtwerdens"

"In den Verhandlungen haben alle drei Partner bewiesen, dass wir Gemeinsamkeiten finden und Kompromisse schließen können. Das gewachsene Vertrauen ist eine gute Grundlage für die nächsten fünf Jahre", sagte Grünen-Spitzenkandidatin Katja Meier. 30 Jahre nach der friedlichen Revolution werde man mit einer "Politik des Gehörtwerdens" die Beteiligung der Bürger an der Politik mit neuen Impulsen beleben.

Am Freitag steht im Anschluss an die Vertragsunterzeichnung die Wiederwahl von Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) und seine Vereidigung auf dem Programm. Am frühen Nachmittag will Kretschmer sein neues Kabinett vorstellen. Im Anschluss sollen die Minister im Landtag vereidigt werden.

AfD und Linke stellten klar, dass sie Kretschmer nicht wählen werden. CDU und SPD gingen davon aus, dass er bereits im ersten Wahlgang Erfolg hat. Kretschmer braucht 60 der 119 Stimmen. Die Bündnispartner besitzen zusammen 67 Sitze.