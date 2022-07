Verheerende Feuer in Sachsen Ministerpräsident Kretschmer bricht seinen Urlaub wegen Waldbränden ab

In Sachsen wütend seit Tagen verheerende Waldbrände. Trotz Urlaubszeit will sich Ministerpräsident Kretschmer nun ein Bild von der Lage machen. In Kürze wird er in der Sächsischen Schweiz erwartet.