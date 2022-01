Vor Bund-Länder-Runde Kretschmer plant in Sachsen weitgehende Öffnungen – trotz Omikron

Noch sind in Sachsen Hotels, Kinos und Museen dicht. Aber beim Coronagipfel am Freitag will sich Ministerpräsident Kretschmer nach SPIEGEL-Informationen für Lockerungen starkmachen – zumindest für Geimpfte.