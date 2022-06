Über den Verlag hätten die Beschuldigten rechtsextremistische Schriften vertrieben, vor allem Nachdrucke indizierter Werke. Dafür hätten sie auch Lagerräume genutzt, in denen sie Tausende »im Ausland gedruckte Bücher mit strafrechtlich relevanten Inhalten« aufbewahrten.

Dem Verhafteten kam den Angaben zufolge eine herausgehobene Funktion in der Vereinigung zu. So bearbeitete er unter anderem online eingegangene Bestellungen und wies andere Gruppenmitglieder zum Versand der Bücher an.