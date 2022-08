Im inszenierten Video wird das Urteil bereits vorweggenommen, dort soll Habeck an den Pranger. In ihrer Telegram-Gruppe teile die rechtsextreme Partei »Freies Sachsen« zudem ein gestelltes Foto, das das Konterfei Habecks an einem mittelalterlichen Pranger zeigt. Gleichzeitig entwarnen sie, »natürlich« werde nicht der echte Habeck vorgeführt. Das makabre Video sehen sie als durch die Kunstfreiheit gedeckt, die Versammlungsbehörde habe zudem ihre Theaterinszenierung genehmigt. Die Rechtsextremen bezeichnen den geplanten Showprozess als »etwas Kreatives«.