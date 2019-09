Statistiken, Grafiken, Analysen Alles Wichtige zu den Wahlen in Brandenburg und Sachsen

Die politische Landschaft in Brandenburg und in Sachsen hat sich verändert: SPD und CDU konnten zwar jeweils ihre Mehrheit verteidigen, in beiden Bundesländern folgt die AfD aber mit kleinem Abstand auf dem zweiten Platz. Schaut man auf die Landkreise zeigt sich aber, dass die AfD in einigen Landesteilen noch deutlich stärker ist. Sehen Sie hier den Überblick in Karten:

Politische Landkarte nach Landtagswahlen Schwarz-Rot-Blau

Je weiter östlich die Menschen wohnen, desto häufiger wählen sie die AfD. Lesen Sie hier warum es auch im Osten ein Ost-West-Gefälle gibt:

Wahlen in Sachsen und Brandenburg Auch im Osten gibt es ein Ost-West-Gefälle

Die Ergebnisse bis auf die Ebene der einzelnen Wahlkreise und die Namen der gewählten Abgeordneten finden Sie in diesen Übersichten:

Vor allem frühere Nichtwähler haben sich der AfD zugewendet, in Sachsen noch stärker als in Brandenburg. Auch junge Menschen haben oft für die AfD gestimmt - und für die Grünen. Sehen Sie hier die Analyse zur Wählerwanderung in Grafiken:

Ältere Wähler und Rentner haben die SPD in Brandenburg sowie die CDU in Sachsen gerettet. Sehen Sie hier die Übersicht über das Wahlverhalten der Altersgruppen und der unterschiedlichen Berufe:

Analyse zu Wahlen in Brandenburg und Sachsen Senioren retten die etablierten Parteien

Ein Viertel der Wähler hat für eine Partei gestimmt, die mit Rechtsradikalen verstrickt ist. Was ist an diesem Sonntag passiert? Ein Team von SPIEGEL-Reportern hat genau hingesehen - lesen Sie hier den großen Report:

AfD-Erfolge in Sachsen und Brandenburg FELIPE TRUEBA/EPA-EFE/REX Die Wahlkatastrophe

Wirtschaftsverbände sprechen nach dem Wahlwochenende von einem Standortrisiko für Sachsen und Brandenburg. Hier erfahren Sie, welche Folgen der AfD-Erfolg für die Ost-Wirtschaft haben könnte:

Wahlen in Sachsen und Brandenburg Schadet der AfD-Erfolg der Ost-Wirtschaft?

Was bedeutet das Wahlergebnis für Deutschland? Ist es eine Zäsur - oder ist der Erfolg der Rechten im Osten längst Normalität? Ein Kommentar zum Wahlwochenende:

Landtagswahlen im Osten Gewohnheits-Rechte

Die Grünen haben weniger Stimmen dazugewonnen als erhofft. Trotzdem sind sie Gewinner der Wahl: Sie dürften sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg an der Regierung beteiligt werden. Lesen Sie hier, welche Bedingungen die Partei vor einer möglichen Koalition stellt:

Sachsen und Brandenburg Grüne stellen Bedingungen für Regierungsbeteiligung

In Brandenburg sind die Freien Wähler angetreten - und schafften es über die Fünfprozenthürde direkt in den Landtag. Wofür steht die Gruppierung?