»Darf nicht sein«

Landesinnenminister Armin Schuster (CDU) zeigte sich zerknirscht. »Dass Personen, die bei der NPD tätig sind, im Bewachungsgewerbe bei polizeilichen Behörden eingestellt werden, darf nicht sein.« Schuster wolle nun einen Gesetzentwurf vorlegen, damit Verfassungsschutz-Überprüfungen möglich werden.

Der Verfassungsschutz in Sachsen schätzt den Rechtsextremismus weiterhin als größte Gefahr für die Gesellschaft ein. Im Jahresbericht 2021 wird der Szene eine »hohe Reaktions- und Mobilisierungsgeschwindigkeit« bescheinigt. Zudem sei eine weitere Radikalisierung festzustellen, sagte Behördenchef Dirk-Martin Christian erst am Dienstag in Dresden. »Rechtsextremisten bestärken einander zunehmend in geschlossenen Chatgruppen in den sozialen Medien in ihren Überzeugungen und entwickeln dort Revolutions- und Verschwörungsfantasien«, heißt es im Bericht. Außerdem sinke die Hemmschwelle, Gewalt anzuwenden.