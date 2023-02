Christian zufolge bleibt Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Demokratie – auch in Sachsen. Als Beleg nannte er auch den Umgang mit »völkischen Siedlern«. Dahinter verbergen sich Rechtsextremisten, die in entlegenen Gebieten eine »intakte Volksgemeinschaft« anstreben und sich so dem »Multi-Kulti-Leben« in Großstädten entziehen wollen. Solche Bestrebungen gibt es bundesweit, in Sachsen vor allem in der Gegend von Leisnig (Mittelsachsen). »Die Bevölkerung hält sie für ordentliche Leute, für fleißige junge Menschen mit Kindern. Auf diese Weise verschaffen sich die Rechtsextremisten eine Akzeptanz. Doch wenn die Mehrheit sich nicht abgrenzt, haben Extremisten ein leichtes Spiel. Eines Tages fällt der reife Apfel vom Baum.«