Die CDU in Sachsen hat nach einer Hochrechnung 32,3 Prozent der Stimmen erhalten und bleibt trotz großer Verluste stärkste Kraft. Nach den Zahlen des ZDF vom Sonntagabend gewinnt die AfD massiv hinzu und kommt auf 27,8 Prozent, die Linken erreichen 10,5, die Grünen 8,3 Prozent. Die SPD stürzt auf historisch schlechte 8 Prozent ab, die FDP scheint den Einzug in den Landtag mit 4,5 Prozent knapp zu verpassen.

In dem Bundesland regiert derzeit eine schwarz-rote Koalition unter Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). "Wir haben hart gearbeitet in den letzten 20 Monaten dafür", sagte Kretschmer im Interview mit der ARD. Das Ergebnis sei ein "klares Signal". Es sei möglich, eine Regierung mit "positiven Kräften" zu bilden. Auf Nachfrage sagte er, es gebe "nicht einen einzigen" in der sächsischen CDU, der sich eine Koalition mit der AfD vorstellen könne.

Im Landtag kommt die CDU der Hochrechnung zufolge auf 45 bis 46 Sitze, die bislang mit ihr regierende SPD erreicht nur noch elf Mandate. Die AfD als zweitstärkste Partei erreichte eigentlich 38 Mandate. Im Vorfeld war allerdings gerichtlich verfügt worden, dass über die Landeswahlliste nur 30 Abgeordnete einziehen dürfen. Die Linke kam auf 14 Sitze, die Grünen auf elf bis zwölf Mandate.

84.000 CDU-Wähler entschieden sich für die AfD

Sachsens AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban sprach im ZDF von einem "historischen Tag" und bezeichnete seine Partei als "Wahlsieger" des Abends. "Unsere junge Partei hat die CDU-Hochburg Sachsen gehörig ins Wanken gebracht", sagte Urban. Die AfD sei zudem "dialogbereit", denn die Sachsen wollten eine "bürgerliche Regierung", sagte der sächsische Parteichef zu einer möglichen Regierungsbeteiligung.

SPD-Spitzenkandidat Martin Dulig zeigte sich trotz des einstelligen Ergebnisses zuversichtlich: "Wir haben zwar das schlechteste Wahlergebnis, sind aber der coolste Landesverband", sagte er. "Ja, man darf traurig sein, ja man darf sich ärgern." Die SPD habe aber Hoffnung gegeben, "dass es gut wird in diesem Land. Diesen Auftrag nehmen wir auch an."

Linken-Chefin Katja Kipping hat das magere Abschneiden ihrer Partei als herbe Niederlage bezeichnet. "Solche Zahlen schmerzen", räumte die Parteichefin am Sonntagabend in der ARD ein. Viele Wähler hätten wegen der Stärke der AfD mit Blick auf die Linken allerdings gesagt: "Inhaltlich bin ich zwar bei Euch, aber diesmal muss ich taktisch wählen."

Rechnerisch möglich wäre in jedem Fall eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD. "Nun geht es darum, eine Regierung zu bilden, die gut für unser Land ist", sagte Kretschmer in Dresden. Die Gespräche und Koalitionsverhandlungen dazu brauchten etwas Zeit. "Wir gehen mit Demut an die Arbeit", so Kretschmer.

Landtagswahl Sachsen 2019 ARD | ZDF Hochrechnung ARD, 18.56 Uhr Listenstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 32,3 -7,1 Die Linke 10,3 -8,6 SPD 7,6 -4,8 AfD 27,8 +18 Grüne 8,6 +2,9 FDP 4,8 +1 Freie Wähler 3,1 +1,5 Sitzverteilung Insgesamt: 111 Mehrheit: 56 Sitze 14 10 12 45 30 Die Linke (14) SPD (10) Grüne (12) CDU (45) AfD (30) Quelle: ARD / Infratest Dimap Hochrechnung ZDF, 19.01 Uhr Listenstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 33,1 -6,3 Die Linke 10,3 -8,6 SPD 7,4 -5 AfD 28,1 +18,3 Grüne 8,3 +2,6 FDP 4,5 +0,7 Freie Wähler 3 +1,4 Sitzverteilung Insgesamt: 120 Mehrheit: 61 Sitze 14 10 11 46 39 Die Linke (14) SPD (10) Grüne (11) CDU (46) AfD (39) Quelle: ZDF / Forschungsgruppe Wahlen Ergebnisse im Detail

Die Wahlbeteiligung in Sachsen war vor allem in den großen Städten hoch und lag bei 65 Prozent. Das ist ein Plus von 15,9 Prozent im Vergleich zur vorherigen Landtagswahl. Die CDU konnte laut ARD-Prognose 123.000 Nichtwähler aktivieren. 84.000 Wähler, die bei der vergangenen Wahl für die CDU abgestimmt hatten, entschieden sich an diesem Sonntag für die AfD.

