Bei der Bekämpfung des Waldbrandes in der Sächsischen Schweiz will der Bund das Land weiter unterstützen. Auch mehrere Hubschrauber der Bundeswehr helfen beim Löschen mit. »In einer solchen Situation sind Kosten noch nie abgerechnet worden. Und von daher sehe ich auch keine Veranlassung, dass man davon abweicht«, sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) bei einem Besuch in Schmilka. Unweit des deutsch-tschechischen Grenzortes toben sowohl in der Sächsischen als auch in der Böhmischen Schweiz Waldbrände. Eine Woche nach dem Ausbruch dauern die Löscharbeiten an.