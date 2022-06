Fitzek sucht derzeit vor allem in Sachsen nach Grundstücken für seine Dörfer. In Eibenstock im Erzgebirge und Bärwalde in Ostsachsen ist er bereits fündig geworden. Verfassungsschutz-Chef Christian zufolge ködert er seine Anhänger mit dem Versprechen, dort ein »selbstbestimmtes« Leben führen zu können, »ohne Impfpass, Maske und Zentralbankkonto«. Wer Fitzek seine Ersparnisse dafür anvertraue, gerate nicht nur in existenzielle Abhängigkeit von ihm, sondern auch in den Strudel extremistischer Ideologien und Verschwörungstheorien, warnt Christian.