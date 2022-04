Das von der Bundesregierung geplante Neun-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr sorgt für Streit zwischen Bund und Ländern. Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) hat den Bund zur vollständigen Übernahme der Finanzierung aufgefordert: »Die Ankündigung des Bundes war eindeutig: Je neun Euro für drei Monate – die anfallenden Kosten wollte der Bund komplett übernehmen. Jetzt versucht das Bundesverkehrsministerium, diese Kosten teilweise an die Bundesländer abzuwälzen und mit dem ÖPNV-Corona-Rettungsschirm zu verrechnen. Doch wer bestellt, muss auch zahlen«, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in Dresden laut einer Mitteilung. Ohne die versprochene auskömmliche Finanzierung werde die Einführung des Tickets nicht funktionieren.