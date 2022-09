Damit vertrat sie aus Sicht ihrer Kritiker eine Haltung, die der Beschlusslage der Linken widerspricht. Mehrere Linke distanzierten sich danach von der Rede, darunter die Parteiführung. Es folgten Austritte mehrerer prominenter Mitglieder und Rücktrittsforderungen.

Entscheidung Ende Oktober

Wagenknecht sitzt bisher in keinem Ausschuss, was intern kritisiert wird. Die geschrumpfte Fraktion hat eine höhere Arbeitsbelastung. Selbst Linkenikone Gregor Gysi sei vollständig in die Fraktionsarbeit eingebunden, heißt es – nur Wagenknecht hat bisher eine Sonderstellung. Kurzzeitig war sie für den Rechtsausschuss vorgesehen, den Sitz hat nun aber die frühere Parteivorsitzende Susanne Hennig-Wellsow übernommen.